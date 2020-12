Gilles Rocca a Domenica Live quell’infortunio mi ha cambiato la vita

Leggi su people24.myblog

(Di lunedì 30 novembre 2020)dopo la vittoria a “Ballando con le stelle” è stato ospite a “” con Barbara D’Urso.era balzato sotto i riflettori al “Festival di Sanremo”, entrando in scena durante la lite tra Morgan e Bugo. Durante l’intervista racconta: «Sono andato via di casa a tredici anni, mia mamma era il maschio della famiglia, mi ha supportato tanto, mio padre piangeva. Ero andato via per fare il calciatore a Empoli, l’ho fatto fino ai 21 anni. Poi, in una partita a calcetto con amici, fuori contratto dunque, mi sono rotto il retto femorale», dice. E aggiunge sorridendo: «Il calcetto è più pericoloso del pugilato». Inoltreha interpretato alcuni ruoli come attore e si è messo a lavorare nell’azienda di famiglia che si occupa di noleggio di ...