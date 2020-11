Giletti provoca i napoletani | il web insorge “Che giornalista sei?”

Leggi su chenews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Massimofa giornalismo a modo suo, questo si sa, una modalità che spesso perònon poche proteste.vesuvio covidIn questi giorni a Napoli si è esagerato, questo lo hanno visto tutti,e non. Si è esagerato con le presenze in strada per omaggiare Diego Armando Maradona, da qualche giorno scomparso, una, due, tre, cinque, dieci volte. Si è esagerato, e senza controlli, in piena zona rossa si è fatto in pratica ciò che si voleva, quasi come se ci fosse alcuna emergenza. Ieri Massimo, nella sua consueta trasmissione tv domenicale, ha provato ad affrontare il problema, in una forma, forse, stando a quelli che sono stati i commenti, troppo aggressiva. Alle sue spalle, un’immagine, il Vesuvio che erutta, ma dalla sua enorme bocca al posto della lava, ...