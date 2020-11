Giletti nel supermercato, telecamera nascosta: per Olivia Paladino arrivano altri guai, la scoperta pesante su Lady Conte | Video (Di lunedì 30 novembre 2020) Su Olivia Paladino indagano tutti. Le Iene, poi la Procura di Roma e ora anche Massimo Giletti e Non è l'Arena. A La7 il conduttore riepiloga la vicenda: "Le Iene erano appostate fuori da un supermercato per fare domande alla compagna del premier, sono intervenuti gli agenti della scorta e ne è nato un gran trambusto". Ma c'è di più. Qualche giorno dopo il fattaccio, Giletti e un suo collaboratore sono entrati nel supermercato in questione con una telecamera nascosta. "Ma c'erano quelli delle Iene? Chi cercavano, una donna?", chiede Giletti ai commessi. "La moglie di Conte, li abbiamo cacciati", rispondono ignari di essere ripresi. "C'era una ragazza che piangeva, due uomini e state aggredendo una ragazza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Suindagano tutti. Le Iene, poi la Procura di Roma e ora anche Massimoe Non è l'Arena. A La7 il conduttore riepiloga la vicenda: "Le Iene erano appostate fuori da unper fare domande alla compagna del premier, sono intervenuti gli agenti della scorta e ne è nato un gran trambusto". Ma c'è di più. Qualche giorno dopo il fattaccio,e un suo collaboratore sono entrati nelin questione con una. "Ma c'erano quelli delle Iene? Chi cercavano, una donna?", chiedeai commessi. "La moglie di, li abbiamo cacciati", rispondono ignari di essere ripresi. "C'era una ragazza che piangeva, due uomini e state aggredendo una ragazza ...

