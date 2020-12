Giappone | arrivano le prime mascherine-biglietto da vista

Leggi su inews24

(Di lunedì 30 novembre 2020) In, una storica azienda del territorio ha deciso di produrre delleda visita. Fa una certa impressione osservare come la mascherina, un dispositivo di protezione che tutti conoscevamo a stento per via di qualche servizio che arrivava dall’Oriente, sia diventata in pochissimo tempo una vera e propria estensione delle nostre vite. L'articolo proviene da Inews.it.