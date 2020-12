(Di lunedì 30 novembre 2020) ... che certificherà l'ingresso della regione in, proporrà di rendere immediatamente esecutivo il cambio tramite un'ordinanza, che possa quindi anticipare la pubblicazione sulla Gazzetta ...

fseviareggio : RT @NoiTv: Giani gioca d’anticipo “Punto alla zona arancione già da sabato” - NoiTv : Giani gioca d’anticipo “Punto alla zona arancione già da sabato” -

Ultime Notizie dalla rete : Giani gioca

NoiTV - La vostra televisione

'RIAPERTURA ALMENO DA SABATO. EVITIAMO COSÌ ASSEMBRAMENTI' (DIRE) Firenze, 30 nov. - Anticipare anche di 24 ore il ritorno della Toscana in zona arancione. È questo l'obiettivo al quale sta lavorando ...Il presidente della Regione: “Diamo un segnale a soggetto disposto a investire quasi 200milioni su Firenze e Pisa”. L’assessore Marras: “Intervento di sistema, non provvedimento ‘ad personam’. In gioc ...