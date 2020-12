GFVip, Dayane Mello lascia: ‘Avevo fatto una promessa a mia figlia’ (Di lunedì 30 novembre 2020) Dayane Mello è ormai intenzionata a lasciare la casa del Grande Fratello Vip. La modella aveva già espresso la propria perplessità circa l’allungamento della trasmissione che dai primi di dicembre si estende fino all’8 febbraio, ma nelle ultime ore sembra aver preso la decisione definitiva. GFVip, Dayane Mello: ‘Mia mamma mi ha abbandonata a 4 anni’ La decisione di Dayane Mello A incidere pesantemente sulla propria volontà è la lontananza dalla figlia Sofia, di cui Dayane ha perso il primo giorno di scuola perché è coinciso con il suo ingresso al GFVip, ma anche altre tappe importanti nella vita di un bambino, come la caduta dei primi dentini: “Non voglio perdermi ancora questa cosa qua, perché 6 mesi sono 6 mesi” ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 30 novembre 2020)è ormai intenzionata are la casa del Grande Fratello Vip. La modella aveva già espresso la propria perplessità circa l’allungamento della trasmissione che dai primi di dicembre si estende fino all’8 febbraio, ma nelle ultime ore sembra aver preso la decisione definitiva.: ‘Mia mamma mi ha abbandonata a 4 anni’ La decisione diA incidere pesantemente sulla propria volontà è la lontananza dalla figlia Sofia, di cuiha perso il primo giorno di scuola perché è coinciso con il suo ingresso al, ma anche altre tappe importanti nella vita di un bambino, come la caduta dei primi dentini: “Non voglio perdermi ancora questa cosa qua, perché 6 mesi sono 6 mesi” ...

