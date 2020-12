GF Vip, sorpresa per Maria Teresa Ruta: l’incontro speciale con il figlio (Di lunedì 30 novembre 2020) sorpresa speciale per Maria Teresa Ruta che al Grande Fratello Vip, riceve la visita del figlio Gian Amedeo. La concorrente ha la ghiotta occasione di rivederlo dopo lunghe settimane di distanza. Mamma e figlio si incontrano fuori dalla Casa, con Maria Teresa che spende per lui parole speciali: “Orgogliosa di te“. Maria Teresa Ruta ritrova il figlio Gian Amedeo Nella Casa del Grande Fratello Vip arriva una sorpresa davvero speciale per Maria Teresa Ruta. La concorrente, infatti, ritrova il figlio Gian Amedeo. Il ragazzo è fratello di Guenda Goria, l’altra figlia della ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020)perche al Grande Fratello Vip, riceve la visita delGian Amedeo. La concorrente ha la ghiotta occasione di rivederlo dopo lunghe settimane di distanza. Mamma esi incontrano fuori dalla Casa, conche spende per lui parole speciali: “Orgogliosa di te“.ritrova ilGian Amedeo Nella Casa del Grande Fratello Vip arriva unadavveroper. La concorrente, infatti, ritrova ilGian Amedeo. Il ragazzo è fratello di Guenda Goria, l’altra figlia della ...

