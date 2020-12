GF Vip, Filippo Nardi nuovo concorrente: cosa bolle nella pentola del reality (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la notizia sul prolungamento del Grande Fratello Vip – accolta con una nota di panico da alcuni gieffini – arriva quella sulle new entry pronte a varcare la famosa porta rossa della Casa. Uno dei nomi di punta, rilanciato da più parti nelle ultime ore, è quello di Filippo Nardi. Dato come nuovo concorrente del reality, il volto della seconda edizione classica – quella del 2001 (condotta da Daria BigNardi) in cui consegnò alla storia del format una delle pagine indelebili del trash con il suo “Dove sono le sigarette?“ – sarebbe a un passo dall’ingresso nel cuore di Cinecittà per la nuova avventura televisiva. Filippo Nardi al GF Vip: le anticipazioni Nelle ultime ore, il nome di Filippo Nardi come ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo la notizia sul prolungamento del Grande Fratello Vip – accolta con una nota di panico da alcuni gieffini – arriva quella sulle new entry pronte a varcare la famosa porta rossa della Casa. Uno dei nomi di punta, rilanciato da più parti nelle ultime ore, è quello di. Dato comedel, il volto della seconda edizione classica – quella del 2001 (condotta da Daria Big) in cui consegnò alla storia del format una delle pagine indelebili del trash con il suo “Dove sono le sigarette?“ – sarebbe a un passo dall’ingresso nel cuore di Cinecittà per la nuova avventura televisiva.al GF Vip: le anticipazioni Nelle ultime ore, il nome dicome ...

Filippo Nardi, storico volto del Grande Fratello, è pronto a tornare in scena nell'edizione Vip in corso. Ecco cosa c'è da sapere su di lui.

