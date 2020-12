GF Vip 5 | anticipazioni puntata 30-11-20 | un nuovo ingresso e abbandoni di massa

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 30 novembre 2020) Nella diretta del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera, lunedì 30 novembre 2020, assisteremo all’di quello che probabilmente è ilconcorrente più atteso di tutti: stiamo parlando ovviamente di Cristiano Malgioglio, che attualmente da un paio di settimane si trova in isolamento preventivo dovuto al Covid 19. Come reagiranno i concorrenti a questa inaspettata new-entry? Ci sarà poi la tradizionale eliminazione, che questa settimana è più imprevedibile che mai, visto che ci sono ben sette concorrenti in nomination. Stiamo parlando di Andrea Zelletta, Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò e Selvaggia Roma. Stando ai sondaggi, la lotta sarebbe tra Selvaggia ed Enock, che più volte ha manifestato il desiderio di andarsene e che comunque uscirebbe a breve assieme ai concorrenti che hanno ...