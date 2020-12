GF Vip 2020, anticipazioni del 30 novembre 2020: è il giorno di Malgioglio (Di lunedì 30 novembre 2020) Entra nella casa del GF Vip 2020 Cristiano Malgioglio. Ma oltre a questo illustre ingresso c’è dell’altro nella puntata di oggi del reality. Al Gf Vip 2020 è arrivato il tanto atteso giorno dell’ingresso di Cristiano Malgioglio. Il cantautore siciliano entrerà nella casa più spiata d’Italia nella serata di lunedì 30 novembre 2020, con l’obiettivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 30 novembre 2020) Entra nella casa del GF VipCristiano. Ma oltre a questo illustre ingresso c’è dell’altro nella puntata di oggi del reality. Al Gf Vipè arrivato il tanto attesodell’ingresso di Cristiano. Il cantautore siciliano entrerà nella casa più spiata d’Italia nella serata di lunedì 30, con l’obiettivo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : GF Vip 2020 anticipazioni del 30 novembre 2020: è il giorno di Malgioglio - #anticipazioni #novembre #2020: - Manuel_Real_Off : Cosaaa cosaaaa cosaaaaaaa la Panicucci sarà nera come chi sappiamo noi ?? #gfvip - zazoomblog : Almeno 250 mutande. Prego? Malgioglio nella casa del Gf Vip ci entra... così - #Almeno #mutande. #Prego?… - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb November 30, 2020 at 02:30PM - _fiorucci : RT @charliecarla: Covid: In UK si 'arruolano' celebrità e Vip 'ragionevoli' al fine di persuadere la gente a vaccinarsi. Sbaglio o da noi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip 2020 HTTP/1.1 Server Too Busy