Gervinho inguaia Maran: Genoa ko, avvicendamento in panchina? (Di lunedì 30 novembre 2020) Una doppietta di Gervinho consegna la vittoria al Parma al Luigi Ferraris. Il Genoa di Rolando Maran esce nuovamente sconfitto in Serie A ed adesso la panchina dell'ex allenatore di Chievo Verona e Cagliari inizia a scricchiolare sinistramente. Enrico Preziosi, dopo aver allontano Daniele Faggiano, potrebbe decidere di esonerare anche l'attuale mister portato proprio dall'ex direttore sportivo. Roberto D'Aversa, Leonardo Semplici e Vincenzo Montella compongono la lista dei possibili sostituiti. Maran, i possibili sostituti del tecnico del Genoa Il risultato ottenuto da Rolando Maran nel "Monday Night" di Genoa-Parma preoccupa tifosi e società presieduta da Enrico Preziosi. Adesso, la posizione dell'ex tecnico del Cagliari sembra davvero ...

