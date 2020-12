Genoa Parma, i convocati di Maran: out Marchetti e Perin (Di lunedì 30 novembre 2020) Rolando Maran ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Parma: due portieri a disposizione Rolando Maran ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera contro il Parma. Solo due portieri a disposizione. Portieri: Paleari, Zima.Difensori: Zapata, Goldaniga, Bani, Ghiglione, Masiello, Pellegrini, Czyborra.Centrocampisti: Lerager, Behrami, Zajc, Radovanovic, Sturaro, Badelj, Rovella, Parigini.Attaccanti: Scamacca, Pandev, Destro, Pjaca, Shomudorov. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Rolandoha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di questa sera contro il: due portieri a disposizione Rolandoha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di questa sera contro il. Solo due portieri a disposizione. Portieri: Paleari, Zima.Difensori: Zapata, Goldaniga, Bani, Ghiglione, Masiello, Pellegrini, Czyborra.Centrocampisti: Lerager, Behrami, Zajc, Radovanovic, Sturaro, Badelj, Rovella, Parigini.Attaccanti: Scamacca, Pandev, Destro, Pjaca, Shomudorov. Leggi su Calcionews24.com

ParmaLiveTweet : Genoa-Parma, monday night della nona giornata di Serie A: ecco dove vederla - sportface2016 : #GenoaParma | I convocati di #Maran - misainthesky : RT @ilbolly: Considerato che: a) è il mio esordio (ore 21) b) alla stessa ora in tv c’e Genoa-Parma c) it’s only rock’n’roll ma ci piace N… - battitomilan7 : A SampDoria sarà la partita più difficile delle prime 9 Se davvero succede...Parma e Genoa le mangiano in un sol boccone - ParmaLiveTweet : Genoa-Parma, i convocati di Maran: out Perin e Marchetti -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Parma HTTP/1.1 Server Too Busy