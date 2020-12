Genoa, Paleari: «Grande emozione, cercherò di farmi trovare pronto» (Di lunedì 30 novembre 2020) Debutto in Serie A per Alberto Paleari in porta per il Genoa a causa delle assenze di Perin e Marchetti. Queste le sue parole. Complici le assenze di Mattia Perin e Alessio Marchetti, questa sera contro il Parma la porta del Genoa sarà difesa da Alberto Paleari al debutto assoluto in Serie A. Queste le sue parole a pochi minuti dal calcio d’inizio. DEBUTTO – «Sto provando un mix di emozioni perché l’abbiamo preparata con tutto il gruppo dei portieri. Chi gioca è il portiere più valorizzato. Oggi tocca a me e cercherò di farmi trovare pronto». MERCATO – «La scelta di venire qui è stata dettata dalla volontà di migliorarmi. Ho ancora tanto da imparare». MOTIVAZIONI – «La vittoria del derby ci ha formato, ci ha dato qualcosa in più. La gente vuole vederci ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Debutto in Serie A per Albertoin porta per ila causa delle assenze di Perin e Marchetti. Queste le sue parole. Complici le assenze di Mattia Perin e Alessio Marchetti, questa sera contro il Parma la porta delsarà difesa da Albertoal debutto assoluto in Serie A. Queste le sue parole a pochi minuti dal calcio d’inizio. DEBUTTO – «Sto provando un mix di emozioni perché l’abbiamo preparata con tutto il gruppo dei portieri. Chi gioca è il portiere più valorizzato. Oggi tocca a me edi». MERCATO – «La scelta di venire qui è stata dettata dalla volontà di migliorarmi. Ho ancora tanto da imparare». MOTIVAZIONI – «La vittoria del derby ci ha formato, ci ha dato qualcosa in più. La gente vuole vederci ...

