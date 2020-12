Genoa, ore calde per Maran: Preziosi valuta l’ipotesi Nicola (Di martedì 1 dicembre 2020) Davide Nicola potrebbe tronare sulla panchina del Genoa nel momento in cui il presidente Enrico Preziosi dovesse esonerare il tecnico Rolando Maran Sono ore calda in casa Genoa dove, secondo TuttoMercatoWeb, il presidente Enrico Preziosi sta valutando l’ipotesi di esonerare Rolando Maran. Qualora questo scenario dovesse concretizzarsi, il principale candidato per la sua sostituzione è Davide Nicola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Davidepotrebbe tronare sulla panchina delnel momento in cui il presidente Enricodovesse esonerare il tecnico RolandoSono ore calda in casadove, secondo TuttoMercatoWeb, il presidente Enricostandodi esonerare Rolando. Qualora questo scenario dovesse concretizzarsi, il principale candidato per la sua sostituzione è Davide. Leggi su Calcionews24.com

GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Genoa, ore calde per #Maran: #Nicola pronto al ritorno, c'è anche #Semplici - cmdotcom : #Genoa, ore calde per #Maran: #Nicola pronto al ritorno, c'è anche #Semplici - TuttoMercatoWeb : TMW - Genoa, ore calde per Maran. Possibile ritorno per Nicola, gli scenari - alaimotmw : #Genoa ore calde per #Maran. Può tornare #Nicola. #Semplici sullo sfondo. Le ultime su @TuttoMercatoWeb - Notiziedi_it : Genoa-Parma, ore 20.45: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa ore Genoa, ore calde per Maran: Preziosi valuta l'ipotesi Nicola Calcio News 24 Torino-Sampdoria 2-2, Meité riagguanta i blucerchiati

Finisce 2-2 uno dei due posticipi della nona giornata di Serie A tra Torino e Sampdoria. In sintesi, Belotti porta in vantaggio i granata dopo una bell`iniziativa di Singo; i blucerchiati ribaltano il ...

22:43 Serie A: il Parma vince in casa del Genoa-Risultati e marcatori 9^ giornata

Si gioca nel weekend la 9^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Lunedì ore 18.30Torino-Sampdoria 2-2: 25' Belot ...

Finisce 2-2 uno dei due posticipi della nona giornata di Serie A tra Torino e Sampdoria. In sintesi, Belotti porta in vantaggio i granata dopo una bell`iniziativa di Singo; i blucerchiati ribaltano il ...Si gioca nel weekend la 9^ giornata del campionato di Serie A. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Lunedì ore 18.30Torino-Sampdoria 2-2: 25' Belot ...