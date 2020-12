Genoa, licenziamento Faggiano: possibili strascichi legali. I dettagli (Di lunedì 30 novembre 2020) Tiene banco in casa Genoa il licenziamento di Daniele Faggiano: possibili strascichi legali tra le due parti. I dettagli Il licenziamento di Daniele Faggiano è stato un fulmine a ciel sereno in casa Genoa. Secondo il Secolo XIX, il club rossoblù vuole il licenziamento per giusta causa. Da ieri c’è pure l’ufficialità del suo sostituto, Marroccu. Faggiano voleva aprire un ciclo in rossoblù ma le tensioni col presidente e con alcuni giocatori hanno portato a interrompere il rapporto nell’ultima settimana. E sono attesi strascichi legali, visto che il Genoa vorrebbe licenzialo per giusta causa contestandogli i comportamenti che avrebbero ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 novembre 2020) Tiene banco in casaildi Danieletra le due parti. IIldi Danieleè stato un fulmine a ciel sereno in casa. Secondo il Secolo XIX, il club rossoblù vuole ilper giusta causa. Da ieri c’è pure l’ufficialità del suo sostituto, Marroccu.voleva aprire un ciclo in rossoblù ma le tensioni col presidente e con alcuni giocatori hanno portato a interrompere il rapporto nell’ultima settimana. E sono attesi, visto che ilvorrebbe licenzialo per giusta causa contestandogli i comportamenti che avrebbero ...

