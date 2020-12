Genoa, i convocati di Maran per il Parma. Emergenza portieri, out anche Marchetti (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Genoa ha diramato pochi minuti fa la lista dei convocati per la gara di questa sera a Marassi contro il Parma. Sono 22 i giocatori a disposizione del tecnico Rolando Maran: portieri: Paleari, Zima.Difensori: Zapata, Goldaniga, Bani, Ghiglione, Masiello, Pellegrini, Czyborra.Centrocampisti: Lerager, Behrami, Zajc, Radovanovic, Sturaro, Badelj, Rovella, Parigini.Attaccanti: Scamacca, Pandev, Destro, Pjaca, Shomudorov. Ecco l'elenco dei convocati per #GenoaParma. pic.twitter.com/DerTXkIXYt — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 30, 2020 Foto: Facebook ufficiale Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilha diramato pochi minuti fa la lista deiper la gara di questa sera a Marassi contro il. Sono 22 i giocatori a disposizione del tecnico Rolando: Paleari, Zima.Difensori: Zapata, Goldaniga, Bani, Ghiglione, Masiello, Pellegrini, Czyborra.Centrocampisti: Lerager, Behrami, Zajc, Radovanovic, Sturaro, Badelj, Rovella, Parigini.Attaccanti: Scamacca, Pandev, Destro, Pjaca, Shomudorov. Ecco l'elenco deiper #. pic.twitter.com/DerTXkIXYt —CFC (@CFC) November 30, 2020 Foto: Facebook ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

