Gattuso: "Maradona è una leggenda, ma troppa gente senza mascherina"

"Bisogna fare i bravi" "La città sta soffrendo tanto, per Maradona, per i negozi chiusi, per la situazione economica, ma bisogna comportarsi bene": così nel post partita, Gennaro Ivan Gattuso.

Il tecnico del Napoli ci mette, ancora una volta la faccia. Intervistato al termine del posticipo dei suoi contro la Roma (vinto per 4 a 0), ha detto la sua sulla commemorazione di Maradona. Appresa la notizia, come prevedibile, Napoli e i napoletani hanno cercato di onorare la vita e la carriera del numero 10 che nel capoluogo campano è stato una vera e propria istituzione. Non sono mancati assembramenti e persone senza mascherine in una regione che è ancora rossa. Al termine della partita Gattuso ha così ammonito i napoletani, riconoscendo tutte le variabili del caso.

