Gattuso e il coraggio di dire quel che non è stato detto dai giornali su Napoli e Maradona (Di lunedì 30 novembre 2020) Un messaggio alla fine del match dominato e vinto dal suo Napoli contro la Roma. Un invito alla popolazione e ai tifosi che in questi giorni hanno voluto ricordare Diego Armando Maradona con processioni nei luoghi simbolo della sua storia con la maglia azzurra. Eventi che hanno portato, inevitabilmente, ad assembramenti. E, come spesso accade, il tutto è stato aggravato dalla presenza di molte persone in giro senza utilizzare la mascherina. Ed è per questo che il messaggio di Gattuso su Maradona e l’invito ai cittadini ha una forza d’urto imponente e va a toccare corde non sfiorate dai giornali e anche dai politici. LEGGI ANCHE > Così Matano ha deciso che gli assembramenti a Napoli per Maradona non dovevano essere trasmessi «In questo momento, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) Un messaggio alla fine del match dominato e vinto dal suocontro la Roma. Un invito alla popolazione e ai tifosi che in questi giorni hanno voluto ricordare Diego Armandocon processioni nei luoghi simbolo della sua storia con la maglia azzurra. Eventi che hanno portato, inevitabilmente, ad assembramenti. E, come spesso accade, il tutto èaggravato dalla presenza di molte persone in giro senza utilizzare la mascherina. Ed è per questo che il messaggio disue l’invito ai cittadini ha una forza d’urto imponente e va a toccare corde non sfiorate daie anche dai politici. LEGGI ANCHE > Così Matano ha deciso che gli assembramenti apernon dovevano essere trasmessi «In questo momento, ...

liberalunicorno : RT @TRolfi: #Gattuso, senza avere il compito di farlo, dice in diretta TV ciò che la politica (locale e non solo) non ha avuto il coraggio… - ilRomanistaweb : ?? SVEGLIA! ?? Acquista la tua copia a 1 euro ?? - nexusSEI_6 : RT @TRolfi: #Gattuso, senza avere il compito di farlo, dice in diretta TV ciò che la politica (locale e non solo) non ha avuto il coraggio… - Frances74964326 : @LilloNotSnitch @mirkocalemme Perché avete anche il coraggio di dare che Gattuso ha detto una cosa sbagliata? Poi che c'entra' il modo. - cristianobosco : Il coraggio del buonsenso. Bravo #Gattuso -