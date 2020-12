Gasparri contro la Rai | «Con le scuse a Morra ha fatto schifo L’Annunziata gli ha fatto da badante»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Portare in vigilanza Rai la vicenda, dopo la “vergogna sesquipedale” delleofferte in diretta tv all’esponente grillino, il quale per altro ha utilizzato la ribalta della trasmissione di Lucia Annunziata per reiterare le proprie esternazioni su Jole Santelli, la sua malattia e il voto in Calabria. Dopo la puntata di ieri di In mezz’ora in più su Rai 3, è Maurizioa chiedere che la vicendasia affrontata in Parlamento. Per il senatore di Forza Italia, infatti, ieri è stato segnato il limite della decenza. “Inutile usare perifrasi”, ha commentato, “la Rai haletteralmente”. La richiesta di sentire in Vigilanza i vertici Rai “Credo si debbano sentire in vigilanza i vertici della Rai. Le ...