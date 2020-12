Galli preoccupato: 'Con le folle per lo shopping natalizio arriva la terza ondata' (Di lunedì 30 novembre 2020) Per l'infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano Massimo Galli, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3, potrebbe essere fatale il liberi tutti dello shopping natalizio."E' evidente che,... Leggi su globalist (Di lunedì 30 novembre 2020) Per l'infettivologo dell'ospedale Sacco-università degli Studi di Milano Massimo, intervenuto ad 'Agorà' su Rai3, potrebbe essere fatale il liberi tutti dello."E' evidente che,...

Herbert403 : Vaccino anti-Covid, Galli a La7: “Preoccupato da come arriverà alle persone. La medicina territoriale è stata un fl… - globalistIT : - SmorfiaDigitale : Vaccino anti-Covid, Galli a La7: Preoccupato da come arriver alle persone - prestia_fabio : RT @ilfattovideo: Vaccino anti-Covid, Galli: “Preoccupato da come arriverà alle persone. La medicina territoriale è stata un flop in tutta… - Italia_Notizie : Vaccino anti-Covid, Galli: “Preoccupato da come arriverà alle persone. La medicina territoriale è stata un flop in… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli preoccupato Lombardia zona arancione, Galli preoccupato: "Andremo di nuovo a sbattere" IL GIORNO Galli preoccupato: "Con le folle per lo shopping natalizio arriva la terza ondata"

Commentando gli assembramenti visti in molte città per lo shopping natalizio, l'esperto avverte che "abbiamo ancora moltissimo virus che circola".

Agonia Fiorentina, è in zona rossa

dall’inviato Riccardo Galli La Fiorentina evapora anche a San Siro e si risveglia in una classifica che inizia a farsi assolutamente preoccupante. Qualche idea (nel primo quarto d’ora, poi stop), un p ...

Commentando gli assembramenti visti in molte città per lo shopping natalizio, l'esperto avverte che "abbiamo ancora moltissimo virus che circola".dall’inviato Riccardo Galli La Fiorentina evapora anche a San Siro e si risveglia in una classifica che inizia a farsi assolutamente preoccupante. Qualche idea (nel primo quarto d’ora, poi stop), un p ...