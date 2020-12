G20 | Marcegaglia guiderà il Business Summit B20 organizzato da Confindustria

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 novembre 2020) (Teleborsa) – Parallelamente alla presidenza italiana del G20 che prenderà il via domani,, in qualità di principale organizzazione di rappresentanza delle imprese italiane, organizzerà il G20(B20), il più autorevole fra gli engagement groups ufficiali istituiti dal G20. A guidare il processo in qualità di B20 Chair il presidente dell’associazione degli industriali italiani, Carlo Bonomi, ha chiamato Emma(presidente e Ceo diHolding, ex presidente dieurope ed Eni). Il G20(B20) è riservato alle imprese e alle loro organizzazioni di rappresentanza e annovera ogni anno oltre 1.000 delegati dei paesi G20 per circa 3.000 partecipanti. Obiettivo ...