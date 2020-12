Fratoianni a TPI | “Una patrimoniale per combattere le disuguaglianze Altro che mazzata | così il ceto medio risparmia”

Leggi su tpi

(Di lunedì 30 novembre 2020) In un emendamento alla Legge di Bilancio firmato da deputati di Leu e del Pd si chiede l’abolizione dell’Imu e dell’imposta di bollo sui conti correnti e di deposito titoli, per sostituirle con un’aliquota progressiva minima dello 0,2% “sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 500 mila euro”. I primi firmatari sono Nicola, che fa parte della componente di Sinistra Italiana in Leu, e Matteo Orfini, della minoranza Pd. Le opposizioni insorgono ma anche nella maggioranza in molti storcono il naso. Per TPI abbiamo intervistato Nicola. Onorevole, sulla cosiddetta “” si sono sollevate subito le reazioni. Se le aspettava? “Reazioni perun po’ scontate. Come ha osservato più di qualcuno ...