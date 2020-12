Francia, passo indietro del governo sul divieto di filmare polizia in azione (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo le proteste di piazza innescate dal disegno di legge sulla sicurezza, che avrebbe vietato di filmare o fotografare poliziotti in azione, il governo francese fa un passo indietro. La decisione è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 novembre 2020) Dopo le proteste di piazza innescate dal disegno di legge sulla sicurezza, che avrebbe vietato dio fotografare poliziotti in, ilfrancese fa un. La decisione è ...

MediasetTgcom24 : Francia, passo indietro del governo sul divieto di filmare polizia in azione #francia - giovanniralli12 : - Kapparar1 : RT @MediasetTgcom24: Francia, passo indietro del governo sul divieto di filmare polizia in azione #francia - ErasmoPartenope : RT @MediasetTgcom24: Francia, passo indietro del governo sul divieto di filmare polizia in azione #francia - Anto_Matti1987 : RT @MediasetTgcom24: Francia, passo indietro del governo sul divieto di filmare polizia in azione #francia -

Ultime Notizie dalla rete : Francia passo HTTP/1.1 Server Too Busy