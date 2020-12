Francia | incriminati gli agenti del pestaggio di Zecler

(Di lunedì 30 novembre 2020) Sono statie due di loro sono finiti in prigione, i quattrodi polizia implicati neldi Michell'uomo di colore che si era rifiutato di indossare la mascherina tre ...

Agenzia_Ansa : #Francia, incriminati i 4 poliziotti del pestaggio razzista - Agenzia_Ansa : I 4 agenti di polizia implicati nel pestaggio a Parigi del produttore musicale nero Michel Zecler sono stati incrim… - SaCe86 : Incriminati i quattro agenti del pestaggio razzista a Parigi - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: I 4 agenti di polizia implicati nel pestaggio a Parigi del produttore musicale nero Michel Zecler sono stati incriminati… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'I 4 agenti di polizia implicati nel pestaggio a Parigi del produttore musicale nero Michel Zecler son… -

Ultime Notizie dalla rete : Francia incriminati

PARIGI - Tre poliziotti sono accusati di violenza internazionale e due sono stati incarcerati dopo la diffusione in un video in cui il noto produttore musicale viene brutalmente picchiato. Ieri in Fra ...Sono stati incriminati i 4 poliziotti ritenuti i responsabili del pestaggio del produttore musicale di colore Michel Zecler e di nove giovani che si trovavano nel suo studio a Parigi il 21 novembre sc ...