Francia, in carcere due poliziotti accusati del pestaggio di Michel Zecler – Il video (Di lunedì 30 novembre 2020) I quattro agenti di polizia coinvolti nel pestaggio a Parigi del produttore musicale nero Michel Zecler sono stati incriminati nella notte tra il 29 e il 30 novembre e due di loro sono finiti in carcere. In tre sono accusati di «violenza intenzionale da parte di una persona depositaria dell'autorità pubblica» e «falso in atto pubblico», in conformità con le richieste della procura della capitale francese. Un video trasmesso dal sito web Loopsider aveva mostrato come Zecler fosse stato ripetutamente picchiato da tre agenti per diversi minuti e sottoposto a insulti razzisti («sporco negro») mentre cercava di entrare nel suo studio musicale all'inizio di novembre. November 26, 2020 L'episodio è diventato di dominio pubblico proprio mentre la ...

