Francia, il governo fa un passo indietro: la legge sulla sicurezza globale sarà modificata (Di lunedì 30 novembre 2020) Il governo francese fa un passo indietro. La maggioranza è pronta a proporre «una versione completamente nuova dell'articolo 24», il più contestato della legge sulla "sicurezza globale", che prevede il divieto di filmare o fotografare poliziotti in azione. La decisione è arrivata dopo un vertice tenutosi oggi, 30 novembre, all'Eliseo, dove il presidente Emmanuel Macron ha incontrato il premier Jean Castex, i ministri dell'Interno, Gérald Darmanin ed Eric Dupond-Moretti, oltre ai presidenti dei gruppi parlamentari della maggioranza. Al termine del vertice, Christophe Castaner, ex ministro dell'Interno ed ora capogruppo de La République en Marche, partito della maggioranza, ha detto: «Sappiamo che sussistono ancora dei dubbi» e «dobbiamo ascoltare questi dubbi».

