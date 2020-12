Francesco Facchinetti su tutte le furie | “La Spagna ci cag… in testa Ma chi ci governa si sveglia o no?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 novembre 2020) “Qualsiasi Paese sta anni luce avanti, noi cosa facciamo? Ma chi cisio no? Vite o no, siamo un Paese che è una barzelletta! Laciine pensate che siamo in questo incubo da mesi!”.sfoga la sua rabbia sui social e non risparmia attacchi al governo. Di ritorno da un viaggio di lavoro in, il figlio del tastierista dei Pooh ha raccontato di aver dovuto fare ore di fila in aeroporto a causa dei controlli per il rispetto delle misure anti-Covid. “Mi sono rotto i cogl… È da settembre che viaggio in tutta Europa per lavoro. Se devo andare inprima devo fare il tampone, se è positivo non entro, se è negativo devo fornire documento in inglese e ...