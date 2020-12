Francesco Chiofalo e il regalo insolito alla sua Antonella Fiordelisi: «Il suo nome è Polpetta» (Di lunedì 30 novembre 2020) regalo di Natale anticipato per Antonella Fiordelisi. Il suo fidanzato Francesco Chiofalo le ha fatto trovare sotto l’albero un amico speciale a quattro zampe. Molti di voi staranno pensando ad un cagnolino o ad un gattino, ma si tratta in realtà di un animaletto un po’ più particolare. A casa Fiordelisi è arrivata una maialina. Sì, la piccola Polpetta, questo è il suo nome, ricorda moltissimo il protagonista del famoso film Babe, maialino coraggioso. Antonella, una volta scoperto il contenuto del mega pacco regalo, si è decisamente emozionata. Tra l’influencer e Polpetta è stato amore a prima vista. Immediatamente Antonella ha presentato la nuova arrivata ai suoi numerosi followers ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 30 novembre 2020)di Natale anticipato per. Il suo fidanzatole ha fatto trovare sotto l’albero un amico speciale a quattro zampe. Molti di voi staranno pensando ad un cagnolino o ad un gattino, ma si tratta in realtà di un animaletto un po’ più particolare. A casaè arrivata una maialina. Sì, la piccola, questo è il suo, ricorda moltissimo il protagonista del famoso film Babe, maialino coraggioso., una volta scoperto il contenuto del mega pacco, si è decisamente emozionata. Tra l’influencer eè stato amore a prima vista. Immediatamenteha presentato la nuova arrivata ai suoi numerosi followers ...

MCupone : @Manuel_Real_Off Francesco Chiofalo che dice di Selvaggia che è 'senza contenuti', può spiegarci invece quali sareb… - gossipnewitalia : Temptation Island, Francesco Chiofalo pubblica il suo primo singolo - bollachloe : Se Francesco Chiofalo canta non capisco perché io non posso diventare docente di lettere - twerica_ : francesco chiofalo ha regalato alla fiordelisi un maialino per natale di nome ”polpetta”. ???????? - IsaeChia : #TemptationIsland, #FrancescoChiofalo lancia il suo primo singolo dedicato alla sua #AntonellaFiordelisi: il videoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Chiofalo HTTP/1.1 Server Too Busy