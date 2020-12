FOTO – Stranieri, l’attesa davanti all’ufficio immigrazione (Di lunedì 30 novembre 2020) Ora dopo ora, giorno dopo giorno: colonne silenziose di Stranieri. Complice le norme anti assembramento che obbligano alle attese al di fuori dagli uffici pubblici (la Campania è zona-rossa), la portata dei flussi di richiedenti – ossia di coloro che intendono avviare l’iter per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale (e quant’altro) – è visibile nei giardini e nelle aree antistanti l’ufficio immigrazione della Questura-Prefettura di Salerno, oggi ubicato in una storica ex caserma militare di largo Ragno, nel centro storico in zona teatro-Verdi. A contarli, dall’orario di apertura dell’ufficio e fino alla chiusura, gli Stranieri che lì si recano, spesso con mogli e figli, sono diverse decine, forse un centinaio per sessione. Vestiti spesso negli abiti tradizionali delle culture di appartenenza, se ne ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 30 novembre 2020) Ora dopo ora, giorno dopo giorno: colonne silenziose di. Complice le norme anti assembramento che obbligano alle attese al di fuori dagli uffici pubblici (la Campania è zona-rossa), la portata dei flussi di richiedenti – ossia di coloro che intendono avviare l’iter per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale (e quant’altro) – è visibile nei giardini e nelle aree antistanti l’ufficiodella Questura-Prefettura di Salerno, oggi ubicato in una storica ex caserma militare di largo Ragno, nel centro storico in zona teatro-Verdi. A contarli, dall’orario di apertura dell’ufficio e fino alla chiusura, gliche lì si recano, spesso con mogli e figli, sono diverse decine, forse un centinaio per sessione. Vestiti spesso negli abiti tradizionali delle culture di appartenenza, se ne ...

