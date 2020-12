FOTO – Stranieri, l’attesa davanti all’ufficio immigrazione (Di lunedì 30 novembre 2020) Ora dopo ora, giorno dopo giorno: colonne silenziose di Stranieri. Le norme anti assembramento obbligano alle attese al di fuori dagli uffici pubblici. La Campania è zona-rossa. La portata dei flussi di richiedenti è visibile nei giardini e nelle aree antistanti l’ufficio immigrazione della Questura-Prefettura di Salerno. Ufficio oggi ubicato in una storica ex caserma militare di largo Ragno, nel centro storico in zona teatro-Verdi. Città che durante le stagioni di grande afflusso via mare di extracomunitari era diventata tra i principali punti di riferimento degli sbarchi di navi militari (anche straniere) e navi Ong. Si tratta di persone che intendono avviare l’iter per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale (e quant’altro). A contarli, dall’orario di apertura dell’ufficio e fino alla chiusura, gli ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 30 novembre 2020) Ora dopo ora, giorno dopo giorno: colonne silenziose di. Le norme anti assembramento obbligano alle attese al di fuori dagli uffici pubblici. La Campania è zona-rossa. La portata dei flussi di richiedenti è visibile nei giardini e nelle aree antistanti l’ufficiodella Questura-Prefettura di Salerno. Ufficio oggi ubicato in una storica ex caserma militare di largo Ragno, nel centro storico in zona teatro-Verdi. Città che durante le stagioni di grande afflusso via mare di extracomunitari era diventata tra i principali punti di riferimento degli sbarchi di navi militari (anche straniere) e navi Ong. Si tratta di persone che intendono avviare l’iter per la regolarizzazione della propria posizione sul territorio nazionale (e quant’altro). A contarli, dall’orario di apertura dell’ufficio e fino alla chiusura, gli ...

PandArancio : RT @juventibus: ???? Luis #Suarez all'Università Stranieri di Perugia per sostenere l'esame di cittadinanza italiana. (foto esclusiva di @an… - revjval_ : su instagram ho solo foto con i miei amici stranieri, molto a cui pensare - BotCugina : RT @svmacc: Ho mandato foto di attori thai a mia cugina, e doveva dargli dei nomi (italiani o stranieri come voleva lei) nulla condivido i… - svmacc : Ho mandato foto di attori thai a mia cugina, e doveva dargli dei nomi (italiani o stranieri come voleva lei) nulla… - pat_stranieri : RT @simo_montanari: Novembre Il mondo è stanco,l’anno è vecchio le foglie sbiadite sono liete di morire. (Sara Teasdale) Ciao novembre… -

Ultime Notizie dalla rete : FOTO Stranieri Rihanna è divina: la nuova foto in intimo su Instagram RDS 100% Grandi Successi Maluma: il cantante conquista Instagram con una doccia sensuale

Maluma, 26enne cantante colombiano incanta tutti i follower di Instagram con uno scatto sensuale. Guardalo su RDS ...

Viaggio in Guatemala, dove il turismo è esperienza e la natura speranza

Siti Unesco, foreste sterminate, ovunque echi della civiltà Maya. Viaggio in Guatemala, un Paese dove il turismo diventa esperienza solidale ...

Maluma, 26enne cantante colombiano incanta tutti i follower di Instagram con uno scatto sensuale. Guardalo su RDS ...Siti Unesco, foreste sterminate, ovunque echi della civiltà Maya. Viaggio in Guatemala, un Paese dove il turismo diventa esperienza solidale ...