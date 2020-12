FOTO – Eco Valencia, inizia la rivoluzione del trasporto-via mare (Di lunedì 30 novembre 2020) Eco Valencia: a poco più di un mese esatto dalla sua consegna (il 16 novembre ha fatto ingresso nel porto di Livorno) la prima delle 12 navi ro-ro ibride commissionate dal Gruppo Grimaldi al cantiere cinese Jinling di Nanjing nel 2018 è in piena operatività. Per il suo viaggio inaugurale, ad accoglierla alla banchina Sintermar del porto labronico c’erano Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato dell’omonimo gruppo e Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director del gruppo partenopeo. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di accogliere nella nostra flotta la Eco Valencia, che sarà operativa fin da subito per rendere ancora più efficienti ed ecosostenibili i nostri servizi tra Italia e Spagna”, ha dichiarato l’AD del Gruppo Emanuele Grimaldi. “Questa nuova nave è il frutto di una visione green che ha sempre ispirato e guidato le nostre ... Leggi su ladenuncia (Di lunedì 30 novembre 2020) Eco: a poco più di un mese esatto dalla sua consegna (il 16 novembre ha fatto ingresso nel porto di Livorno) la prima delle 12 navi ro-ro ibride commissionate dal Gruppo Grimaldi al cantiere cinese Jinling di Nanjing nel 2018 è in piena operatività. Per il suo viaggio inaugurale, ad accoglierla alla banchina Sintermar del porto labronico c’erano Emanuele Grimaldi, Amministratore Delegato dell’omonimo gruppo e Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director del gruppo partenopeo. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di accogliere nella nostra flotta la Eco, che sarà operativa fin da subito per rendere ancora più efficienti ed ecosostenibili i nostri servizi tra Italia e Spagna”, ha dichiarato l’AD del Gruppo Emanuele Grimaldi. “Questa nuova nave è il frutto di una visione green che ha sempre ispirato e guidato le nostre ...

