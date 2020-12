FOTO – Cimeli ed emozioni appese ai cancelli dello Stadio Diego Armando Maradona (Di lunedì 30 novembre 2020) I tifosi del Napoli, e non, hanno lasciato all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona pezzi delle loro vite. La commemorazione di Diego Maradona è solo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 30 novembre 2020) I tifosi del Napoli, e non, hanno lasciato all’esternopezzi delle loro vite. La commemorazione diè solo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

roma_magazine : 48 FOTO NM - Napoli-Roma, cimeli per Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio - petrazzuolo : RT @napolimagazine: 48 FOTO NM - Napoli-Roma, cimeli per Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio - susydigennaro : RT @napolimagazine: 48 FOTO NM - Napoli-Roma, cimeli per Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: 48 FOTO NM - Napoli-Roma, cimeli per Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio - apetrazzuolo : 48 FOTO NM - Napoli-Roma, cimeli per Diego Armando Maradona all'esterno dello stadio -