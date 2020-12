Forum, il delirio di Silvana: “Per te ho lasciato anche Claudio Baglioni” (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella trasmissione di Barbara Palombelli la presunta ex fidanzata del celebre cantante denunciata per stalking da Alessandro, la sua "nuova fiamma" L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 30 novembre 2020) Nella trasmissione di Barbara Palombelli la presunta ex fidanzata del celebre cantante denunciata per stalking da Alessandro, la sua "nuova fiamma" L'articolo proviene da Gossip e Tv.

geppy2911 : Forum, il delirio di Silvana: 'Per lui ho lasciato Claudio Baglioni' ca... - davidemaggio : Delirio a Forum. Silvana, denunciata per stalking, al presunto amante: «Per te ho lasciato anche Claudio Baglioni»… - lina_bsky : Oggi direi delirio in quel di #forum #ciavarrini Paul sto messa come te devo dire ???????? - sogniciavarrini : A #forum il delirio ???? #ciavarrini -