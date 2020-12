Fortnite Stagione 5 vedrà un nuovo cambiamento della mappa?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 30 novembre 2020) La5 dista per iniziare tra pochissimo ed i dataminer hanno scavato a fondo nei file e hanno trovato interessanti dettagli riguardanti la prossima. Tra questi, un oggetto che in molti giocatori rivorrebbero all'interno del battle royale, ovvero i Rift Beacon. I beacon, che apparivano nella10, facevano partein continua evoluzione, con luoghi, nuovi e vecchi, che prendevano il loro posto ad ogni aggiornamento. Il leaker di, TweaFN, ha twittato il 29 novembre che i beacon erano stati aggiornati, insieme a tutta una serie di altre risorse, tra cui il raggio di luce utilizzato nell'evento Robot vs Monster alla fine9. Queste risorse relative agli eventi passati e che ...