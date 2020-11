Fornelle-Portacatena | ‘spesa sospesa’ per vittime economiche della pandemia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il grande cuore dei salernitani abita nel centro storico. In via, a pochi metri dall’ingressoamata chiesa dell’Annunziata ed a valle del popoloso rione delle, c’è una salumeria. Il titolare, Antonio, ha affisso un cartello all’ingresso con il quale annuncia l’avvioiniziativaaperta a chiunque, in anonimato, volesse contribuire – anche cedendo pochi spiccioli – a riempire un apposito cesto con prodotti alimentari destinati ai poveri che,, proprio non ce la fanno a comprarsela, la spesa. Generosità, silenzio e anonimato sono princìpi rispettati. Innanzitutto dal titolare Antonio, il primo a ...