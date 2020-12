Formula 1, Grosjean dopo l'incidente: "Ero contrario all'halo, ma senza non sarei qui a parlarvi" (Di lunedì 30 novembre 2020) "Voglio solo dire che sto bene. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Non ero per l'halo fino a qualche anno fa, ma è la cosa migliore introdotta in Formula 1: se non fosse stato per quello non sarei qui ora." Sì, perché è proprio grazie all'halo che Romain Grosjean può salutare e ringraziare tutti dall'ospedale. Il montaggio sulle monoposto dell'halo aveva fatto discutere molto nel 2018 perché si pensava che potesse ridurre la visibilità. incidente Grosjean Barhain None video incidente Hulkenberg Grosjean Abu Dhabi None Grosjean incidente malesia tombino guard rail Formula 1 video None Leggi su panorama (Di lunedì 30 novembre 2020) "Voglio solo dire che sto bene. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Non ero per l'fino a qualche anno fa, ma è la cosa migliore introdotta in1: se non fosse stato per quello nonqui ora." Sì, perché è proprio grazie all'che Romainpuò salutare e ringraziare tutti dall'ospedale. Il montaggio sulle monoposto dell'aveva fatto discutere molto nel 2018 perché si pensava che potesse ridurre la visibilità.Barhain None videoHulkenbergAbu Dhabi Nonemalesia tombino guard rail1 video None

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - Tg3web : Pauroso incidente alla partenza del Gran Premio di Formula Uno in Bahrein. Va a fuoco la vettura di Grosjean che es… - SkySport : Grosjean, pauroso incidente al GP del Bahrain di F1. FOTO e VIDEO - CCanadese : Drammatico incidente in Formula 1 - CorSport : F1, Grosjean 26 secondi nel fuoco: ecco cosa lo ha salvato -