Food delivery, ecco i ristoranti da provare subito (e da tenere in considerazione anche per Natale) (Di lunedì 30 novembre 2020) Di questi tempi gli amanti della buona cucina hanno solamente due possibilità per concedersi almeno una gioia a cena: darsi da fare ai fornelli o confidare nei servizi di asporto e Food delivery attivi nella propria zona. Per quanto riguarda la prima opzione, purtroppo, c'è ben poco da fare: c'è chi nasce con una propensione naturale – magari affinata nel tempo a colpi di libri, corsi e trasmissioni varie – e chi invece proprio non è in grado di andare oltre una semplice pasta con il sugo. Che poi tanto semplice magari non è, ma questo è un altro discorso. Sul secondo versante, invece, si può lavorare eccome. Si possono provare, per esempio, soluzioni come quella di Foodbeats, la startup di Matteo Rombolotti e della modella Claudia Galanti, che contempla la consegna a domicilio di piatti già pronti da ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 30 novembre 2020) Di questi tempi gli amanti della buona cucina hanno solamente due possibilità per concedersi almeno una gioia a cena: darsi da fare ai fornelli o confidare nei servizi di asporto eattivi nella propria zona. Per quanto riguarda la prima opzione, purtroppo, c'è ben poco da fare: c'è chi nasce con una propensione naturale – magari affinata nel tempo a colpi di libri, corsi e trasmissioni varie – e chi invece proprio non è in grado di andare oltre una semplice pasta con il sugo. Che poi tanto semplice magari non è, ma questo è un altro discorso. Sul secondo versante, invece, si può lavorareme. Si possono, per esempio, soluzioni come quella dibeats, la startup di Matteo Rombolotti e della modella Claudia Galanti, che contempla la consegna a domicilio di piatti già pronti da ...

HorecaNewsit : Just Eat e LifeGate propono la guida per un food delivery sostenibile @JustEat_it - fanaticoweb : Sistema di prenotazione per il food delivery? L'abbiamo! #DIVI #WordPress #Design #Layout #Webservice #Hosting… - NicholasD_Altea : Pomodoro San Marzano DOP, ventricina piccante presidio Slow Food, fili di peperoncino dei colli orvietani, fior di… - nyceverywhere : RT @vogue_italia: Dalle delizie cinesi alle prelibatezze Japan style ?? fino ai gusti decisi del tex mex ?? Scegliete il vostro delivery etni… - vogue_italia : Dalle delizie cinesi alle prelibatezze Japan style ?? fino ai gusti decisi del tex mex ?? Scegliete il vostro deliver… -

Ultime Notizie dalla rete : Food delivery Just Eat e LifeGate propono la guida per un food delivery sostenibile Horeca News Food delivery, ecco i ristoranti da provare subito (e da tenere in considerazione anche per Natale)

Da Milano a Roma, passando per le principali città italiane: i nostri consigli per ordinare un'ottima cena e riceverla direttamente a casa ...

Just Eat e LifeGate propono la guida per un food delivery sostenibile

Just Eat prosegue nel suo percorso di sostenibilità e lancia la prima Guida per un food delivery sostenibile in collaborazione con LifeGate ...

Da Milano a Roma, passando per le principali città italiane: i nostri consigli per ordinare un'ottima cena e riceverla direttamente a casa ...Just Eat prosegue nel suo percorso di sostenibilità e lancia la prima Guida per un food delivery sostenibile in collaborazione con LifeGate ...