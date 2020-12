Folla per lo shopping nelle città guidate da Pd e M5S. E il governo scarica la colpa sulla gente (Di lunedì 30 novembre 2020) All’indomani della riapertura dei negozi e delle polemiche per gli assembramenti che si sono visti in città come Milano, Torino e Roma dal governo è tutta una rincorsa a scaricare la colpa delle folle per lo shopping sui cittadini. Ma c’è chi fa notare che non basta richiamare a un generico rispetto delle regole, senza la capacità effettiva delle istituzioni di farle poi rispettare. A partire dai Comuni. Le folle per lo shopping? Il governo accusa i cittadini “È inevitabile che quando si riaprono attività commerciali ci sia la voglia di tornare in giro, è naturale la reazione, ma quello che non può essere naturale è non rispettare le regole“, ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, mentre per il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, “è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 novembre 2020) All’indomani della riapertura dei negozi e delle polemiche per gli assembramenti che si sono visti income Milano, Torino e Roma dalè tutta una rincorsa are ladelle folle per losui cittadini. Ma c’è chi fa notare che non basta richiamare a un generico rispetto delle regole, senza la capacità effettiva delle istituzioni di farle poi rispettare. A partire dai Comuni. Le folle per lo? Ilaccusa i cittadini “È inevitabile che quando si riaprono attività commerciali ci sia la voglia di tornare in giro, è naturale la reazione, ma quello che non può essere naturale è non rispettare le regole“, ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, mentre per il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, “è ...

SkyTG24 : Milano in zona arancione, folla per lo shopping in centro - Agenzia_Ansa : Folla a Torino per lo shopping, Cirio: 'Così è inaccettabile, chiederò interventi rigorosi' #ANSA - repubblica : Napoli, folla per Diego in strada, l’ira dei medici: 'Grosso errore' - pinina3946 : RT @Miti_Vigliero: Virus, allarme per lo shopping di Natale. Cirio: 'Folla inaccettabile, bisogna intervenire' Da Torino a Milano a Roma:… - velo_di_maia : Nelle regioni 'liberate' dalla dittatura del rosso e dell'arancione festa grande nelle città e nei paesi. Folla per… -

Ultime Notizie dalla rete : Folla per HTTP/1.1 Server Too Busy