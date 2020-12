Folla per lo shopping, Miozzo: «Diventa ridicolo chiedere di evitare grandi cene, se poi fuori dai negozi c’è la bolgia» (Di lunedì 30 novembre 2020) È bastato passare da zona rossa ad arancione per rivedere gli assembramenti fuori dai negozi nella prima domenica di riapertura a Torino e Milano, ma anche a Roma in zona gialla. Immagini che sembravano ormai archiviate e che invece si ripresentano puntualissime come «un film già visto», dice Agostino Miozzo in un’intervista a Il Messaggero. Scene anche dolore per il capo del Cts che da sempre si batte perché si riaprano le scuole, anche prima del via libera ai negozi. La beffa rischia di essere che a gennaio torni il ritornello già sentito dopo l’ultima estate, quando veniva rimproverato che per colpa delle cattive abitudini durante le vacanze, ci si ritrova davanti a una nuova ondata. Dpcm di Natale, verso l’ultimo scontro per riaprire ristoranti e piste da sci. Spostamenti tra regioni per pochi, ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) È bastato passare da zona rossa ad arancione per rivedere gli assembramentidainella prima domenica di riapertura a Torino e Milano, ma anche a Roma in zona gialla. Immagini che sembravano ormai archiviate e che invece si ripresentano puntualissime come «un film già visto», dice Agostinoin un’intervista a Il Messaggero. Sanche dolore per il capo del Cts che da sempre si batte perché si riaprano le scuole, anche prima del via libera ai. La beffa rischia di essere che a gennaio torni il ritornello già sentito dopo l’ultima estate, quando veniva rimproverato che per colpa delle cattive abitudini durante le vacanze, ci si ritrova davanti a una nuova ondata. Dpcm di Natale, verso l’ultimo scontro per riaprire ristoranti e piste da sci. Spostamenti tra regioni per pochi, ...

