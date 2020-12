“Flavio Briatore ha invitato in vacanza Giulia Salemi”, parla l’amica che sbugiarda la Gregoraci (VIDEO) (Di lunedì 30 novembre 2020) Due testimoni danno ragione a Giulia Salemi Al termine e della lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso su Canale 5, Elisabetta Gregoraci ha avuto una forte discussione con Giulia Salemi dandole pure della scroccona. Ovviamente l’influencer italo-persiana non è rimasta a guardare sbotta do contro la compagna d’avventura ed etichettandola come una donna snob. Stando alla versione data dalla soubrette calabrese, l’ex di Francesco Monte avrebbe scroccato delle cene e degli inviti al suo ex marito Flavio Briatore. Un’informazione seccamente smentita sia dal loro amico in comune Domenico Zambelli, che Raffaella Zardo. Entrambi hanno realizzato dei VIDEO sui social per appoggiare la Salemi. La versione di Domenico Zambelli Dopo aver sentito il botta risposta al Grande Fratello Vip 5 tra ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 30 novembre 2020) Due testimoni danno ragione aSalemi Al termine e della lunga diretta del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì scorso su Canale 5, Elisabettaha avuto una forte discussione conSalemi dandole pure della scroccona. Ovviamente l’influencer italo-persiana non è rimasta a guardare sbotta do contro la compagna d’avventura ed etichettandola come una donna snob. Stando alla versione data dalla soubrette calabrese, l’ex di Francesco Monte avrebbe scroccato delle cene e degli inviti al suo ex marito Flavio. Un’informazione seccamente smentita sia dal loro amico in comune Domenico Zambelli, che Raffaella Zardo. Entrambi hanno realizzato deisui social per appoggiare la Salemi. La versione di Domenico Zambelli Dopo aver sentito il botta risposta al Grande Fratello Vip 5 tra ...

BinettiGiuseppe : RT @OizaQueensday: Gente che non è né Flavio Briatore né i Ferragnez né Bill Gates né Jeff Bezos ma si sente tale non appena si parla di pa… - acquaeamarenaa : RT @OizaQueensday: Gente che non è né Flavio Briatore né i Ferragnez né Bill Gates né Jeff Bezos ma si sente tale non appena si parla di pa… - zazoomblog : Flavio Briatore allontana Nathan da Montecarlo: “Ho portato mio figlio con me” - #Flavio #Briatore #allontana… - wikimarcok : RT @OizaQueensday: Gente che non è né Flavio Briatore né i Ferragnez né Bill Gates né Jeff Bezos ma si sente tale non appena si parla di pa… - maplewhite1912 : RT @OizaQueensday: Gente che non è né Flavio Briatore né i Ferragnez né Bill Gates né Jeff Bezos ma si sente tale non appena si parla di pa… -

Ultime Notizie dalla rete : “Flavio Briatore Il colesterolo Ldl oggi si tratta in base alla classe di rischio Yahoo Notizie