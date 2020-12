Firmato accordo per la riqualificazione delle Terme di Latronico in Basilicata

Leggi su dire

(Di lunedì 30 novembre 2020) POTENZA – È stato firmato dal ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli il decreto per l’accordo di programma per la riqualificazione e l’ampliamento del complesso turistico e termale di Latronico, nel Potentino. Lo rende noto l’assessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo per il quale la firma “segna la conclusione di un lungo lavoro che ha visto impegnata la Regione Basilicata in tutte le fasi di interlocuzione istituzionale e con il co-finanziamento di 3 milioni di euro”. L’iniziativa che sarà realizzata dall’impresa Russit srl prevede la riqualificazione e l’ampliamento dell’attuale complesso turistico mediante la realizzazione di posti letto e centro benessere su fabbricati siti nel comune di Latronico in contrada La Calda, già in precedenza utilizzati per il turismo termale. Il progetto è particolarmente orientato al turismo straniero e prevede la possibilità di organizzare viaggi per portare nel nuovo centro termale presenze dal Nord Europa, notoriamente rivolto al turismo naturistico e al benessere. “Con questo progetto – sottolinea Cupparo – la Basilicata si inserisce nel target della vacanza benessere salutistico, in stretta sintonia con il Progetto Terre di Benessere”. Il Parco del Pollino e le nostre aree protette si candidano a diventare luoghi privilegiati dove praticare attività e prendersi cura del proprio spirito e del proprio corpo, ritrovando equilibri ormai quasi scomparsi altrove”. Il progetto ha lo scopo di riportare le antiche Terme di Latronico al pieno recupero attraverso due macro-interventi: la ristrutturazione dell’Hotel Congressi, che avrà 47 e 26 camere su due strutture e una ristorante con 150 posti a sedere e un Centro Sensoriale per i più avanzati servizi di cura, relax e benessere, complementari ai servizi alberghieri. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Firmato accordo per la riqualificazione delle Terme di Latronico in Basilicata Maltempo al Centro-Sud: allerta rossa in Sardegna, arancione in Sicilia e Calabria Covid, in Basilicata individuate prime strutture per conservare i vaccini Palazzo della Provincia di Potenza si tinge di arancione per dire no alla violenza sulle donne Speranza rinnova le misure restrittive: nuova ordinanza per Bolzano, Basilicata, Liguria e Umbria Speranza e il ricordo del terremoto dell’Irpinia: “Impegnarsi nella previsione dei rischi”