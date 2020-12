Finalmente la giunta Fontana ha capito che il modello sanitario lombardo va cambiato

Leggi su wired

(Di lunedì 30 novembre 2020) Se c’è una regione italiana che più di altre farà fatica a dimenticare il 2020, quella è la Lombardia. Il territorio è stato tra i più colpiti al mondo dalla terribile pandemia Covid-19, a oggi sono oltre 21mila i morti mentre i casi totali di contagio certificati si avviano verso il mezzo milione. L’emergenza ha messo in discussione il, da anni descritto come eccellenza e invece rivelatosi complice per come è stato organizzato nella propagazione del virus. Ospedale maggiore di Lodi (foto: Claudio Furlan/LaPresse)Tagli, tagli e ancora tagli. Questo è stato in sintesi il programma sulla sanità pubblica regionale portato avanti dalle amministrazioni Formigoni in poi. Ospedali, ambulatori e consultori sono stati bollati come sanguisughe di risorse incapaci di offrire in cambio un servizio adeguato e allora si ...