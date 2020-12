Fermati i baby killer di Monza | ' Volevo punirlo perché mi drogo'

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 30 novembre 2020) Martina Piumattiun 14enne e un 15enne per l'omicidio di. Uno degli indagati agli inquirenti: "per la mia tossicodipendenza" Ci sarebbero due minorenni dietro l'omicidio di. I due, un 14enne e un 15enne, sono statidai carabinieri per aver aggredito e ucciso a coltellate il 42enne Cristian Sebastiano, domenica 29 novembre. Lo ha confermato, come riporta l'Ansa, il Procuratore della Repubblica per i minorenni di Milano Ciro Cascone. Le prove che incastarno iA incastrare i ragazzini un coltello da cucina e dei vestiti ancora sporchi di sangue. La probabile arma del delitto, come confermerebbero i primi accertamenti medico legali, è stata ...