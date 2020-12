Ferlaino risponde a Cabrini: “Pessotto a Napoli non avrebbe tentato il suicidio” (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino in un’intervista a Rai News 24 ha risposto alle parole di Cabrini. L’ex terzino sinistro della Juventus ha dichiarato che Maradona ha sofferto anche l’amore “malato” di Napoli, che se avesse giocato a Torino sarebbe ancora vivo. Cabrini poi si è scusato ma oggi ha incassato due repliche, prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex presidente delCorradoin un’intervista a Rai News 24 ha risposto alle parole di. L’ex terzino sinistro della Juventus ha dichiarato che Maradona ha sofferto anche l’amore “malato” di, che se avesse giocato a Torino sarebbe ancora vivo.poi si è scusato ma oggi ha incassato due repliche, prima Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

