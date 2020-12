Ferlaino replica a Cabrini: “Se Pessotto fosse stato del Napoli, non avrebbe tentato il suicidio” (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, risponde ad Antonio Cabrini, che due giorni fa aveva detto di Maradona: “Se fosse venuto alla Juventus ora non sarebbe morto”. Una dichiarazione della quale, dopo qualche ora, l’ex calciatore si era poi scusato, dicendo di essere stato frainteso. Ferlaino, intervistato da RaiNews24, ha voluto comunque ribattere, in un modo che definirlo “ruvido” è un eufemismo. Sicuramente fuori luogo, date anche le scuse di Cabrini che avrebbero dovuto mettere un punto alla questione. “A Cabrini rispondo: e quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo. Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze. E non sarebbe mai andato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 novembre 2020) L’ex presidente del, Corrado, risponde ad Antonio, che due giorni fa aveva detto di Maradona: “Sevenuto alla Juventus ora non sarebbe morto”. Una dichiarazione della quale, dopo qualche ora, l’ex calciatore si era poi scusato, dicendo di esserefrainteso., intervida RaiNews24, ha voluto comunque ribattere, in un modo che definirlo “ruvido” è un eufemismo. Sicuramente fuori luogo, date anche le scuse dichero dovuto mettere un punto alla questione. “Arispondo: e quel giocatore della Juve che si è suicidato? Alnon sarebbe mai successo.è juventino, ha detto sciocchezze. E non sarebbe mai andato ...

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA REPLICA - Ferlaino risponde a Cabrini: 'Se quello juventino avesse giocato nel Napoli non avrebbe tentato il suicidi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA REPLICA - Ferlaino risponde a Cabrini: 'Se quello juventino avesse giocato nel Napoli non avrebbe tentato il suicidi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA REPLICA - Ferlaino risponde a Cabrini: 'Se quello juventino avesse giocato nel Napoli non avrebbe tentato il suicidi… - apetrazzuolo : LA REPLICA - Ferlaino risponde a Cabrini: 'Se quello juventino avesse giocato nel Napoli non avrebbe tentato il sui… - napolimagazine : LA REPLICA - Ferlaino risponde a Cabrini: 'Se quello juventino avesse giocato nel Napoli non avrebbe tentato il sui… -