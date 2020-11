Fenicotteri spettacolari alle Vasche di Maccarese

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 30 novembre 2020) Lo spettacolo deinell’Oasi WWFdi: sono pronti a spiccare il volo per svernare nelle regioni del Nordafrica Uno spettacolo unico.disono tornati irosa. Ben otto, arrivati da qualche giorno e in attesa di spiccare il volo per svernare nelle regioni del nord Africa. La loro presenza… L'articolo Corriere Nazionale.