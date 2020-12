Federica Nargi | passeggiata autunnale tra i giardini di Villa Borghese

(Di lunedì 30 novembre 2020)tra idiper: l'ex Velina ha postato su Instagram una foto che la ritrae mentre si gode il tiepido soledel pomeriggio romano. Look sempre perfetto per lady Matri!embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CILoadbFJKH/" Golssip.

Pan_dor_a : Federica Nargi per Calze e collant Goldenpoint - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? - ciuffini_alex : La bellissima Federica Nargi???? -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Nargi

Golssip

Passeggiata tra i giardini di Villa Borghese per Federica Nargi: l’ex Velina ha postato su Instagram una foto che la ritrae mentre si gode il tiepido sole autunnale del pomeriggio romano. Look sempre ...Sono un accessorio che rivela la personalità di chi lo indossa: dalle frasi d'amore per le più romantiche alla lavorazione a spirale per non passare inosservata. Ecco cosa si nasconde dietro la calza ...