Farmaceutica, da Novartis in Italia 250 mln di investimenti nei prossimi 3 anni (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - In ricerca clinica 250 milioni per i prossimi tre anni: è il totale degli investimenti promessi da Novartis per contribuire alla ripresa del Paese nel post-emergenza Covid-19. Lo ha reso noto Pasquale Frega, Country president e Amministratore delegato di Novartis Italia, durante un incontro virtuale con la stampa che ha anticipato l'evento digitale "Il dialogo conta. Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani”, con cui l'azienda presenterà oggi i risultati della ”Analisi di materialità” che Novartis Italia ha condotto con il supporto metodologico di The European House - Ambrosetti per identificare i temi prioritari per gli investimenti dei prossimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Milano, 30 nov. (Adnkronos Salute) - In ricerca clinica 250 milioni per itre: è il totale deglipromessi daper contribuire alla ripresa del Paese nel post-emergenza Covid-19. Lo ha reso noto Pasquale Frega, Country president e Amministratore delegato di, durante un incontro virtuale con la stampa che ha anticipato l'evento digitale "Il dialogo conta. Ripartire dalla salute per costruire insieme la società sostenibile di domani”, con cui l'azienda presenterà oggi i risultati della ”Analisi di materialità” cheha condotto con il supporto metodologico di The European House - Ambrosetti per identificare i temi prioritari per glidei...

