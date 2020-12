F1, Romain Grosjean sarà dimesso domani dall’Ospedale Militare del Bahrain (Di lunedì 30 novembre 2020) Arrivano buone notizie sul conto del pilota francese Romain Grosjean, rimasto coinvolto ieri in un terribile incidente nel corso del primo giro del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020. L’alfiere della scuderia americana, salvo per miracolo dal crash contro il guard-rail nel primo settore del tracciato di Sakhir, domani sarà dimesso dall’Ospedale Militare del Bahrain, dove è ricoverato per ustioni a mani e caviglie. Per fortunata Romain non ha subito fratture. “Il pilota della Haas Romain Grosjean sta continuando la sua convalescenza all’Ospedale Militare del Bahrain, dopo aver trascorso la notte in seguito all’incidente avvenuto al GP ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 novembre 2020) Arrivano buone notizie sul conto del pilota francese, rimasto coinvolto ieri in un terribile incidente nel corso del primo giro del GP del, terzultimo round del Mondiale 2020. L’alfiere della scuderia americana, salvo per miracolo dal crash contro il guard-rail nel primo settore del tracciato di Sakhir,del, dove è ricoverato per ustioni a mani e caviglie. Per fortunatanon ha subito fratture. “Il pilota della Haassta continuando la sua convalescenza all’Ospedaledel, dopo aver trascorso la notte in seguito all’incidente avvenuto al GP ...

