F1 | Liuzzi | ‘incidente Grosjean impressionante | grande lavoro Fia su sicurezza piloti’**

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Quanto successo aè stato un miracolo, è rimasto più di 20 secondi in quella vettura in fiamme, qualcosa di, è stato bravo ad avere il sangue freddo per trovare la via di uscita. Gli addetti alla pista poi sono intervenuti tempestivamente nel giro di 25 secondi e, sicuramente, a salvarlo è stata anche l’Halo”. Vitantoniocommenta così all’Adnkronos il drammatico incidente di cui ieri è stato vittima, fortunatamente senza gravi conseguenze, il pilota della Haas poco dopo la partenza del Gp del Bahrain. L'articolo proviene da Ildenaro.it.